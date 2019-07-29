Париж, 29 июля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. По мнению экспертов BNP Paribas, рынок нефти может отреагировать ростом на возобновление торговых переговоров между США и Китаем, 29 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Перед возобновлением китайско-американских торговых переговоров любые позитивные сигналы на этой неделе поднимут настроение на рынке» , — уверен стратег BNP Paribas Гарри Чилингурян.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля мировые цены на нефть слабо менялись в течение дня, однако к концу торговой сессии начали расти.

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