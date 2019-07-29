Лондон, 29 июля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут, марка WTI прибавила в цене более 1%, 29 июля передаёт агентство Reuters.

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К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 22 цента (0,35%), до $63,59 за баррель. В ходе торгов «мировой эталон» находился в диапазоне от $62,86 до $63,72 за баррель.

Нефть WTI выросла в цене на 66 центов (1,17%), до $56,86 за баррель. Минимальным значением марки в течение сессии стали $55,83 за баррель, максимальным — $56,96 за баррель.

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