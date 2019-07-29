Смоленск, 29 июля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Бывший исполняющий обязанности главы Смоленска по инвестициям и комплексному развитию арестован по обвинению в коррупции, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе СУ СКР. Также обвиняемыми по делу проходят начальник отдела потребительского рынка администрации города Смоленска, директор МУП «Комбинат студенческого питания» и трое местных жителей. Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве, превышении должностных полномочий, даче взятки, получении взятки, воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, а также о посредничестве во взяточничестве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следствие считает, что с ноября 2018 года по март 2019 года и.о. заместителя главы Смоленска, а также руководитель отдела потребительского рынка администрации города Смоленска получили взятки на сумму более полутора миллиона рублей — за содействие и «общее покровительство» при организации МУП «Комбинат студенческого питания» ярмарок на муниципальных ярмарочных площадках в областном центре. Взятки передавали, считают следователи, местный житель и директор МУПа, посредником выступил брат и. о. заместителя главы города Смоленска.

В настоящее время пятеро фигурантов дела арестованы либо отправлены под домашний арест.

Отметим, что в апреле 2019 года новый мэр Смоленска Андрей Борисов объявил о моратории на проведение ярмарки на Октябрьской революции — на время разработки нового режима торговли для предпринимателей.