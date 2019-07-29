Самара, 29 июля, 2019, 22:17 — ИА Регнум. В Самарской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек. Об этом сегодня, 29 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональный Минздрав.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

ДТП произошло на 26-м километре обводной дороги в Волжском районе Самарской области. Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате столкновения пострадали восемь человек. Среди пострадавших — двое детей — трех и 16 лет.

Пятеро пострадавших были госпитализированы в областную клиническую больницу имени Сережавина. Остальные трое — в Кинельскую центральную больницу.