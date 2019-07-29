Сана, 29 июля, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Жертвами бомбардировки рынка в провинции Саада в Йемене стали более 10 мирных жителей, более 20 человек получили ранения, 29 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По сообщениям СМИ хуситов, атаку совершили силы «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией, в результате авианалёта в районе Катабир погибли 14 человек, в том числе четверо детей.

Представители «правительственной коалиции» обвиняют в атаке хуситов, однако не сообщают число жертв нападения.

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