Токио, 29 июля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Свыше 400 человек были госпитализированы за сутки в Японии из-за последствий теплового удара и жары, сообщает 29 июля агентство «Киодо».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж ячеслав Котёночкин. 1968. СССР Солнечный удар

По информации агентства, только в Токио в больницы был доставлен 121 человек. По несколько десятков случаев солнечного удара были зарегистрированы в префектурах Аити и Канагава

По данным Главного метеорологического агентства Японии, в нескольких регионах страны температура воздуха превысила отметку +35 градусов по шкале Цельсия.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в европейских странах отмечают аномально высокую температуру воздуха, превосходящую данные за всю историю наблюдений за погодой.