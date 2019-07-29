Москва, 29 июля, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Российская Федерация и Исламская Республика Иран проведут в Индийском океане совместные военно-морские учения до конца 2019 года. Об этом сегодня, 29 июля, в интервью агентству IRNA заявил командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади.

Tasnim News Agency Хосейн Ханзади

По его словам, Москва и Тегеран достигли договоренности касательно проведения учений военно-морских сил двух стран в районе Индийского океана. Адмирал Ханзади выразил надежду, что учения пройдут до конца года.

Стоит отметить, что адмирал не уточнил, до конца года по какому календарю — григорианскому или иранскому — пройдут учения. Напомним, что иранский календарь ведёт отсчёт с середины марта — то есть учения могут пройти до 20 марта 2020 года.

Также Ханзади отметил, что в скором времени военные двух стран встретятся для координации и планирования этих учений.

Глава иранских ВМС уточнил, что между генеральным штабом вооруженных сил Ирана и Министерством обороны России было подписано специальное соглашение о проведении учений. Это первое подобное соглашение между двумя странами, и Тегеран рассматривает его как поворотный момент в военном сотрудничестве между двумя странами.