Жертвами нападения на офис экс-главы разведки Афганистана стали 20 человек
Кабул, 29 июля, 2019, 21:39 — ИА Регнум. В результате атаки на резиденцию бывшего начальника разведки Афганистана погибли два десятка человек, 29 июля передаёт агентство Associated Press.
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Американкие солдаты в Афганистане
Согласно заявлению представителя министерства внутренних дел Афганистана Насрата Рахими, 28 июля бой с боевиками в Кабуле продолжался несколько часов, погибли 20 человек, ранения получили около 50 человек.
Амруллу Салеха, экс-главу разведки и кандидата в вице-президенты Афганистана, а также ещё 85 гражданских лиц удалось эвакуировать.
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