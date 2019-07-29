Челябинск, 29 июля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший вице-губернатор Андрей Косилов готов помогать людям, которые получили травмы в результате ДТП. Об этом сообщает Рен-ТВ.

Ravisagro.ru Андрей Косилов

Наиболее тяжёлые травмы получили мужчина и женщина из автомашины «Лада». Их прооперировали. Сейчас они находятся в больницах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло днём 27 июля. Lexus вынесло на «встречку», и он столкнулся с «Ладой».