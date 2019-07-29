Челябинск, 29 июля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова. Об этом сообщают СМИ.

ДТП

ДТП было совершено в Аргаяшском районе 28 июля. По данным полиции, Lexus, которым управлял Косилов, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой».

То, что в аварию попал именно он, выяснили жители региона. Они увидели в соцсетях фотографию с места ЧП и на ней был человек, похожий на Косилова. Сам он уже подтвердил журналистам факт произошедшего.