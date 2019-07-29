Триполи, 29 июля, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Международный аэропорт Митига в столице Ливии возобновил работу, 29 июля передаёт агентство Reuters.

Аэропорт

Ранее главный аэропорт Триполи закрывался из-за обстрела. Остановка авиасообщения продолжалась около часа.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля текущего года столица Ливии осаждается Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

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