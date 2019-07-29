Купертино, США, 29 июля, 2019, 21:02 — ИА Регнум. В работе онлайн-магазина приложений App Store в понедельник, 29 июля, произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

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Большинство жалоб (около 70%) связано со сбоями при подключении к серверу, ещё 23% сообщивших о проблеме испытывают трудности с авторизацией, у 6% полностью отсутствует доступ к веб-сайту.

Жалобы поступают от пользователей из США, Бразилии, Японии, а также ряда стран Европы, включая Россию и Белоруссию.

Напомним, что сбои в работе App Store уже наблюдались в конце июня.