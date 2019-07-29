Москва, 29 июля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Основная причина роста числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума, о котором 29 июля сообщил Росстат, в высоком уровне реальной инфляции в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Скорее всего, это связано с тем, что продовольственная инфляция остаётся заметно выше официальной. А индексация пенсий и зарплат бюджетникам привязана к официальной инфляции. Это приводит к тому, что уровень бедности растёт, что и отражает официальная статистика. Все остальные факторы по сравнению с этим выглядят нейтральными», — рассказал эксперт.

По мнению экономиста, простых способов решить проблему роста бедности в России нет.

«Универсальный рецепт, который легко давать и тяжело воплощать на практике, — это индексировать пенсии, зарплаты бюджетникам не в соответствии с официальной инфляцией, а с реальной. Но это требует высоких бюджетных затрат», — отметил Хестанов.

Экономист считает, что количество бедных в России начнёт снижаться по мере увеличения темпов роста экономики. Однако в ближайшее время ждать этого, скорее всего, не стоит.