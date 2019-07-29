Кабул, 29 июля, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Двое военнослужащих армии США убиты в Афганистане, 29 июля передаёт агентство Reuters.

Афганистан

Пентагон не раскрывает имена погибших военных и подробности их гибели до сообщения информации родственникам.

В настоящий момент США ведут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе своего контингента из Афганистана.

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