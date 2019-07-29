Вашингтон, 29 июля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «очень скоро» Соединенные Штаты и Северная Корея возобновят переговоры, 29 июля передает агентство Reuters.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. 30 июня 2019 года

«Мы надеемся, что вскоре сможем провести переговоры на рабочем уровне» , — заявил Помпео.

Тем не менее Помпео отметил, что новых переговоров на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном пока не запланировано.

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