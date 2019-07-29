Тверь, 29 июля, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Финансирование модернизации и капремонта объектов теплоэнергетики в Тверской области увеличено до 590 млн рублей. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, сообщил губернатор Игорь Руденя 29 июля в ходе селекторного совещания с главами муниципалитетов по вопросам подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2019−2020 годов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В текущем году правительством Тверской области значительно увеличен объём финансирования мероприятий по модернизации и капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей и котельных. На эти цели предусмотрено более 590 млн рублей, что в три раза превышает объемы 2018 года», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо подчеркнул — все работы на коммунальных сетях необходимо синхронизировать с ремонтом дорог, с работами по благоустройству, а завершены они должны быть к осени. При этом особое внимание, отметил Руденя, необходимо уделить своевременной подготовки социальных объектов. До начала сентября специалисты должны завершить проверку технического состояния котельных и теплотрасс, провести гидравлические испытания сетей тепло‑ и водоснабжения, к этому времени нормативные запасы топлива должны быть сформированы.

В общей сложности к предстоящему отопительному сезону в регионе нужно подготовить 800 котельных, четыре генерирующих источника — ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в Твери и Вышневолоцкую ТЭЦ, а также около двух тысячи километров тепловых сетей, шести тысяч километров водопроводных сетей, около 2,5 тыс. км канализационных и 60,4 тыс. км электрических сетей. На данный момент ряд районов региона уже готовы на 75%. В Твери подготовка идет в штатном режиме. Также обсуждался ход подготовки жилого фонда — в план включено более 1 тыс. домов. Отдельно на совещании обсуждались вопросы сокращения задолженности за газ и другие энергоресурсы предприятий коммунального комплекса Верхневолжья.