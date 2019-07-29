Москва, 29 июля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Журналист газеты Financial Times Крис Джайлс выразил восхищение российской системой налогообложения и теми технологиями, которые использует Федеральная налоговая служба. Об этом он пишет в своей статье для газеты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Касса

Джайлс отмечает, что до внедрения в России новой системы контроля за налогами разница между планируемыми и реальными доходами от НДС в России составляла около 20%, а в Великобритании — 9,1%. Но сейчас положение в корне изменилось — этот показатель в России снизился до 1%.

В период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС в России выросла на 64%, тогда как номинальные потребления домашних хозяйств выросли только на 21%.

Такой успех стал возможен благодаря созданию двух больших дата-центров, в которые все компании в России отправляют данные каждого счета-фактуры. Кроме того, каждый магазин обязан пользоваться кассами, которые связаны с этими дата-центрами.

С помощью этой системы можно проверить любой счет-фактуру и убедится, что необходимый НДС был перечислен государству.