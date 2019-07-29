Черкесск, 29 июля, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Паломники из Карачаево-Черкесии отправились в хадж по святым местам. Всего в Саудовскую Аравию выехали 69 человек. Проводить первую группу паломников к соборной мечети в городе Черкесске пришли родные, знакомые, представители органов власти и духовенства.

Shkhashefij Соборная мечеть в Черкесске

Пожелал паломникам счастливого пути и благополучного возвращения домой первый заместитель министра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев. Вторая группа верующих отправилась в хадж из села Учкекен.

Обе группы в сопровождении координаторов Духовного управления мусульман республики вылетели самолетом в Дубай из Минеральных Вод, откуда потом отправятся в Медину.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно из Карачаево-Черкесии отправляются в хадж все меньше верующих. В 2018 году квота на совершение хаджа составляла 360 мест, однако выбрать ее полностью республика не смогла из-за дороговизны путевок.