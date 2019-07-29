Киев, 29 июля, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 29 июля, установила результаты внеочередных парламентских выборов в 35 окружных избирательных округах и, соответственно, признала избранными 35 народных депутатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом сообщает пресс-служба комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЦИК отмечает, что решение принято на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования.

Напомним, что всего в Верховной раде нового созыва будет 424 народных депутата. ЦИК должна официально объявить полные результаты парламентских выборов до 5 августа.

Ранее заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил, что окружные избирательные комиссии демонстрируют «очень хорошую скорость и точность работы», подчеркнув, что проблемных протоколов по сравнению с президентскими выборами намного меньше.