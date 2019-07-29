Москва, 29 июля, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский проявляет вопиющую безответственность, отдыхая на пляже в Одессе, вместо того чтобы решать проблемы государства. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Вместо того чтобы «оттягиваться» на одесских пляжах, надо подумать, что будет с Украиной зимой. Россия сейчас, в разгар лета, предлагает Украине начать переговоры и заключить соответствующий газовый контракт. Москва проявляет здоровый прагматизм и понимает свою ответственность за энергобезопасность Европы. Мы сотни раз слышали обвинения, что российский газ, его поставки через Украину, Россия использует как оружие. Но Россия уже сейчас обращается к Украине: «Начинайте переговоры». А в ответ слышна политизация вопроса. Без контрактов с Россией украинская газотранспортная система сгодиться для одного — порезать и сдать её на металлолом. Без сотрудничества с Россией этот актив будет приносить Украине одни убытки», — отметил эксперт.

Коротченко считает, что «власть должна вести себя ответственно, а не в стиле братков из девяностых годов».

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии отдыха на одном из одесских пляжей Зеленский опубликовал на своей странице в социальных сетях.