Вашингтон, 29 июля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приказал реализовать решение о выводе войск из Афганистана не позднее начала президентских выборов 2020 года, заявил 29 июля глава Госдепа Майк Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

Об этом 29 июля сообщает издание The Wall Street Journal.

По утверждению издания, глава Госдепа США заявил об указании президента положить конец войнам, сократить контингент и вывести войска.

«Таково указание, полученное мною от президента США. Он четко выразил своё мнение. Положить конец длительным войнам, вывести войска, сократить контингенты», — цитирует издание слова Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля The Wall Street Journal сообщил о переговорах с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросу вывода американских войск из Афганистана в срок не позднее 2021 года. Напомним, военная операция США и НАТО в Афганистане длится с 2001 года.