Грозный, 29 июля, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Центр сердечно-сосудистой хирургии планируется открыть в Чечне. Для этого уже создаются необходимые условия, в первую очередь проводится работа по привлечению к работе в регионе высококлассных специалистов, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

rud0070

По словам министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, полгода назад он пригласил на работу в республику из Татарии ведущего специалиста по эндоваскулярным методам диагностики и лечения, кардиолога, доктора медицинских наук Айдара Шарафеева. Он возглавил службу кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии республиканской больницы.

В настоящее время идут работы по внедрению самого эффективного в мире метода лечения инсульта — тромбэкстракции. После этого в Чечне будет возможно создание центра сердечно-сосудистой хирургии.

Читайте также: Первый региональный сосудистый центр открылся в столице Чечни