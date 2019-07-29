Эдинбург, Великобритания, 29 июля, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уверена, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добивается «жесткого Brexit», 29 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По словам Стерджен, «что бы Борис Джонсон ни говорил публично», на самом деле он «действительно готовит Brexit без сделки».

«Это чрезвычайно опасно для Шотландии, да и для всей Великобритании» , — заявила Стерджен после переговоров с Джонсоном в Эдинбурге.

Читайте также: «Это бывает раз в жизни» — Борис Джонсон не даст Шотландии новый референдум