Нижний Новгород, 29 июля, 2019, 20:06 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2019 года в Приволжском федеральном округе введено в эксплуатацию 6,351 кв метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья увеличился на 6,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Наиболее значительный спад в сфере жилищного строительства наблюдается в Самарской область, темп ввода упал на 28,9% в январе — июне, в Кировской области показатель снизился на 25,6%, в Марий Эл — на 24%, в Оренбургской области — на 16,6% и в Саратовской области — на 15,7%.

Остальные регионы демонстрируют увеличения темпов ввода жилья. Так, в Пермском крае объём ввода вырос на 4,7%, в Башкирии рост составил 13,4%, в Ульяновской области — 14,5%, в Мордовии — 15,5%, в Татарии — 16,7%, в Нижегородской области — 20%, в Чувашии — 27,2%. Лидируют в сфере жилищного строительства Удмуртия — рост составил 37,1% и Пензенская область — показатель увеличился на 38,3%.

В абсолютных цифрах лидирует Татария, на территории республики в течение полугодия введено 1,427 кв метров жилья, в Башкирии — 986 кв метров и в Нижегородской области — 649,9 кв метров.

В России всего за указанный период введено 30,084 тыс. кв метров, показатель увеличился на 3,7% по сравнению с январем — июнем 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, по итогам пяти месяцев также в Поволжья снизили темпы ввода жилья пять регионов — Самарской области, Марий Эл, Оренбургской и Кировской областях, а также в Саратовской области.