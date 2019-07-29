Киев, 29 июля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Правящая коалиция в Верховной раде Украины нового созыва заберет все без исключения министерские кресла, заявил сегодня, 29 июля, представитель президента Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус в интервью «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

"Нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве», — заявил Герус.

Вместе с тем он предположил, что некоторые парламентские комитеты отдадут оппозиции — «чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти».

«Какие именно, пока не знаю», — добавил он.

Что же касается формата коалиции, Герус подчеркнул, что она уже уже есть и представляет собой монобольшинство. В коалицию еще может войти партия «Голос» — «но это уже будет зависеть от позиции и политических пожеланий политсилы Вакарчука».

Впрочем, эксперты и журналисты отмечает, что «Голосу» лучше быть «дружеской» оппозицией, передает корреспондент ИА REGNUM

«Вопрос даже не в том, нужно ли это «Слуге народа» — свои 226 голосов они и так де-юре имеют в любом случае. А значит, не быть «Голосу» каким-то сдерживающим фактором от поворота не туда. Скорее в том, что, объявив себя «конструктивной оппозицией», «Голос» поможет «СН» гораздо больше. Ведь тогда именно этой дружественной оппозиции можно отдать ряд парламентских комитетов или место в президиуме. И в посольстве (видимо, имеется в виду посольство США — ред.) будут довольны», — комментирует ситуацию журналист Владимир Полуев.

ИА REGNUM напоминает, что, по предварительным результатам досрочных парламентских выборов, партия «Слуга народа» получает 254 депутатских мандата из 424, что позволяет этой политической силе с большим запасом формировать правящее большинство.