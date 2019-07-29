Агульский район, Дагестан, 29 июля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Бывший врио начальника управления образования города Махачкалы Закир Каидов избран главой Агульского района Дагестана. Он получил поддержку всех 22 депутатов районного собрания, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе администрации муниципалитета.

Mo-agul.ru Главой Агульского района избран Закир Каидов

Прежде Каидов работал преподавателем арабского языка на факультете востоковедения Дагестанского государственного университета, после чего в течение пяти лет руководил информационно-аналитическим центром при министерстве образования и науки республики. В конце декабря 2018 года он возглавил управление образования Махачкалы, но был уволен спустя менее чем три месяца — в середине марта 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Закир Каидов был назначен временно исполняющим обязанности главы Агульского района Дагестана. Единственным его конкурентом на данный пост был Али Курбанов.