Киев, 29 июля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов из сериала «Слуга народа», когда стало ясно, что Владимир Зеленский является реальным претендентом на пост президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этой «тайне» рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью госинформагентству «Укринформ», опубликованному сегодня, 29 июля.

«Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела», — заявил Климкин, но не смог уточнить, какие именно серии смотрела Меркель.

«Я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения», — добавил глава МИД Украины.

Он отметил, что и сам специально смотрел несколько серий «Слуги народа», и считает, что некоторые вещи в сериале сделаны «очень талантливо».

Также он рассказал о своей беседе с Зеленским — «у президента есть желание изменить страну, это я однозначно почувствовал».

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский после инаугурации неоднократно вносил в Раду предыдущего созыва представление на увольнение Климкина с должности главы МИД и назначении на этот пост дипломата из его команды Вадима Пристайко. Однако парламент не захотел поддержать это решение, хотя по законодательству Украины внешняя политика является сферой ответственности президента страны. Позже Климкин ушел в «политический отпуск» до официального старта работы нового парламента Украины и формирования нового правительства.