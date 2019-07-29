На Украине создадут государственный русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Киев, 29 июля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Власти Украины планируют создать «всемирный русскоязычный канал» для усиления позиций государства в информационной борьбе. Об этом 29 июля сообщил замруководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — цитирует его Интерфакс-Украина.
По словам Тимошенко, подобный канал необходим для того, чтобы Украина могла «бороться за умы украинцев» в Донбассе и Крыму, а также за «умы россиян на территории России».
Он уточнил, что в команде президента Владимира Зеленского считают, что канал должен быть государственным, тем не менее с частными каналами в настоящее время ведутся переговоры о «передаче прав на использование их самого классного контента».
Напомним, в июне в украинских СМИ появлялась информация о том, что команда Владимира Зеленского готовит отмену указа его предшественника Петра Порошенко о блокировке на территории Украины российских социальных сетей и других популярных интернет-ресурсов.