Пекин, 29 июля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. КНР с вниманием наблюдает за ситуацией в специальном автономном районе Сянган (Гонконг), сообщает 29 июля Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня (Макао) Ян Гуана.

Neo-Jay Госсовет КНР

Гуан прокомментировал продолжающиеся массовые беспорядки в мегаполисе. Отметив, что многие насильственные действия радикалов, начавшиеся еще в первой половине июня, вышли далеко за рамки мирных демонстраций, он предупредил, что на полиции лежит ответственность за санкционирование и обеспечение безопасности любых публичных акций.

По его словам, продолжающиеся акции протеста наносят серьезный ущерб верховенству закона и права, а также социальному порядку, экономике и имиджу региона.

Напомним, что резкая радикализация протеста началась 1 июля, когда демонстранты штурмом захватили здание гонконгского Законодательного совета (парламента), откуда их через несколько часов выдворили правоохранители.