Пекин, 29 июля, 2019, 19:37 — ИА Регнум. В Китае отчитались о государственной помощи людям, испытывающим особые трудности, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, которые не могут работать и не имеют источников дохода, сообщает 29 июля Синьхуа со ссылкой на данные министерства гражданской администрации КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Большинство таких граждан составляют пожилые, инвалиды и несовершеннолетние, на поддержку которых к концу марта 2019 года в стране выделено свыше 8,6 млрд юаней (1,25 млрд долларов).

Помимо того, к концу мая текущего года на пособия прожиточного минимума для 44 млн человек, из которых почти 20 млн представляют городские районы, было выделено в общей сложности почти 63 млрд юаней.