Киев, 29 июля, 2019, 19:20 — ИА Регнум. 28 июля сразу в нескольких местах Львовской области Украины официально почтили память погибших в битве под Бродами во время Второй мировой войны

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в селе Красное Золочевского района на территории военного кладбища общественность и представители власти возложили цветы к символическим табличкам у часовни, а после этого состоялось вече.

Также траурные мероприятия состоялись в селе Подгорцы Бродовского района и на горе Жбыр, где расположен мемориал воинам первой украинской дивизии гитлеровских частей СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возле села Ясенево Бродовского района. Там были захоронены останки 29 воинов дивизии, обнаруженные в других местах участниками поисковых экспедиций.

Украинский бизнесмен и общественный деятель Евгений Черняк уточняет, что речь идет о перезахоронении 29 членов «SS Галичина», при том, что SS — организация, которая признана Нюрнбергским процессом террористической, и её преступления доказаны и подтверждены.

«В почестях участвовали Вооружённые силы Украины: звучал гимн и развевались флаги в честь эсэсовцев, внимание, участников карательных батальонов, отличавшихся особой жестокостью. Вы там вообще, что ли, мозгами тронулись?! Фашистам почести воздавать?!» — задается вопросом Черняк.

Также он отмечает, что поскольку армия без приказа ничего не делает, можно ли узнать фамилию того, кто отдавал приказ совершить этот аморальный поступок.

«Реакцию посольств, послов, правозащитных организаций можно услышать?!» — задается вопросом бизнесмен.

Официальной реакции руководства ВСУ относительно этого перезахоронения в настоящий момент нет. Вместе с тем в обсуждении заявления Черняка озвучена информация, что официальный запрос министру обороны Украины Степану Полтораку уже подан.