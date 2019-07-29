Уфа, 29 июля, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Обвиняемые в изнасиловании девушки-дознавателя бывшие сотрудники МВД Уфы в ходе слушания не признали своей вины. Об этом заявил адвокат одного из экс-полицейских Наиль Багаутдинов.

verkeorg Суд

По его словам, в связи с неявкой потерпевшей заседание отложено на 6 августа, её представителя в суде также не было. Адвокат не исключил, что они больны.

Суд зачитал обвинение троим экс-правоохранителям, ни один из них своей вины не признал.

«В деле нет таких экспертиз, чтобы они нашли биологические следы наших подзащитных», — цитирует Багаутдинова «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Позднее всех фигурантов дела, а также потерпевшую и её подругу уволили из органов МВД с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

Изначально все обвиняемые находились в СИЗО, но в апреле суд изменил меру пресечения в отношении экс-полицейских на домашний арест. На заседании суда 22 июля, который проходил в закрытом от прессы режиме, меру пресечения продлили до января 2020 года.