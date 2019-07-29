Москва, 29 июля, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Увеличение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума вызвано, в том числе, ростом закредитованности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный экономист «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Он видит причины происходящего в снижающихся реально располагаемых доходах населения.

«В том числе из-за роста кредитования. Кредиты — один из компонентов, снижающих доходы населения. Это приводит к росту числа бедных граждан», — отметил экономист.

Эксперт считает, что государству несложно при желании исправить эту ситуацию.

«Рост числа бедных остановить несложно, но затратно. Необходимо создавать новые рабочие места с высокой зарплатой. Это возможный вариант, но требует усилия государства. Сейчас экономическая политика на это совершенно не нацелена», — сообщил Надоршин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в первом квартале 2019 года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 20,9 млн человек, что на полмиллиона выше показателей аналогичного периода предыдущего года.