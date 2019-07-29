Магнитогорск, Челябинская область, 29 июля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. В Челябинской области пожилая супружеская пара доверилась мошеннице и потеряла свои сбережения. Об этом сообщает издание «Верстов.Инфо».

В квартиру к 99-летнему мужчине и 87-летней женщине постучалась гражданка, выдавшая себя за сотрудницу Пенсионного фонда. Она сообщила им о якобы предстоящей денежной реформе и предложила переписать номера купюр, будто бы для того, чтобы при объявлении реформы деньги можно было обменять.

Пожилые люди поверили ей и вынесли 99 тыс. рублей. Когда женщина ушла, они поняли, что их сбережения пропали.