Пермь, 29 июля, 2019, 19:05 — ИА Регнум. В Пермском крае складывается тревожная ситуация из-за участившихся несчастных случаев на водоемах. Число утонувших детей с начала лета выросло почти вдвое по сравнению с июнем — июлем 2018 года, сообщает ТК «Рифей Пермь».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Купатся запрещено!

С начала лета 2019 года на территории региона утонули семь детей в возрасте от четырех до 15 лет. За аналогичный период 2018 года погибли четыре ребёнка.

По данным краевого ГУ МЧС, большинство смертельных случаев произошло в местах, которые не оборудованы для купания. Основной причиной гибели является то, что дети купаются без присмотра взрослых.