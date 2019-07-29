Киев, 29 июля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции. Об этом 29 июля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к пограничной службе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По информации издания, экс-президент и члены его семьи добирались до Стамбула по отдельности: некоторые из них выехали с Украины на минувшей неделе, а остальные улетели вместе с ним в воскресенье, 28 июля.

Отмечается, что Порошенко, возможно, уехал на отдых — о таких планах он чуть ранее сообщал журналистам.

Источники издания также утверждают, что перед отбытием из страны Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в отношении Петра Порошенко возбуждён уже целый ряд уголовных дел, в том числе по статьям о насильственном захвате власти, легализации средств и уклонении от налогов. 25 июля экс-президент был допрошен в Государственном бюро расследований Украины.