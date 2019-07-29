Лондон, 29 июля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. «Королевский флот, гордость Великобритании, который когда-то господствовал на морях всего мира и обеспечивал поддержку могущественной империи, сейчас переживает времена наибольшего упадка, — пишет испанское издание ABC. — Кризис в отношениях с Ираном, обернувшийся арестом танкера под британским флагом в Ормузском проливе, показал тяжелое положение королевского военно-морского флота и вызвал шквал критики в адрес экономии бюджета, способствовавшей возникновению этой ситуации».

(сс) Max Speed Авианосец КВМФ Великобритании Queen Elizabeth

Военнослужащие Революционной гвардии Ирана на борту нескольких катеров и вертолета захватили 19 июля судно Stena Impero под предлогом того, что оно угрожало рыбакам, однако на самом деле это была ответная мера — наказание за арест иранского танкера в Гибралтарском проливе. Позднее в этом признались власти исламской республики. Фрегат HMS Montrose, единственный корабль британского королевского флота в Персидском заливе, находился в этот момент на дистанции часового перехода и ничего не мог сделать, чтобы предотвратить захват.

Последний министр иностранных дел в правительстве Терезы Мэй, Джереми Хант, был вынужден просить о том, чтобы защиту судов в этом регионе поручили европейской миссии. Это произошло в ходе выступления перед парламентом незадолго до того, как политик оставил свой пост.

За период с 2010 по 2015 год военный бюджет Великобритании сократился на 8 млрд фунтов (8,9 млрд евро), т. е. на 18%. Это уменьшение расходов отразилось на масштабах королевского флота, который, имея более 60 эсминцев и фрегатов в 1982 году, в эпоху Фолклендской войны, теперь насчитывает только 19. Британцы могут рассчитывать лишь на один авианосец, HMS Queen Elizabeth (поступивший на службу в декабре 2017 года, до этого не было ни одного), второй к нему присоединится в 2020 году. Стоимость обоих составляет 6,2 млрд фунтов (почти 7 млрд евро). Кроме того, Соединенное Королевство владеет 10 атомными подводными лодками.

«Наш королевский военно-морской флот слишком мал, чтобы отстаивать наши интересы по всему миру, если таково наше намерение в будущем. Это то, что следующему премьер-министру придется признать», — заявил в начале прошлой недели Тобиас Эллвуд, тогда бывший министром обороны в правительстве Терезы Мэй.

Британские СМИ, от самых серьезных изданий до «желтых» таблоидов, в последние дни были наполнены жесткими комментариями насчет плачевного состояния флота. В частности, адмирал Адам Вест, в прошлом Первый Лорд Адмиралтейства, сетовал в статье в The Guardian на «позорную нехватку судов», вызванную сокращением финансирования флота.