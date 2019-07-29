ABC: Иранский кризис обнажил упадок британского королевского флота
Лондон, 29 июля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. «Королевский флот, гордость Великобритании, который когда-то господствовал на морях всего мира и обеспечивал поддержку могущественной империи, сейчас переживает времена наибольшего упадка, — пишет испанское издание ABC. — Кризис в отношениях с Ираном, обернувшийся арестом танкера под британским флагом в Ормузском проливе, показал тяжелое положение королевского военно-морского флота и вызвал шквал критики в адрес экономии бюджета, способствовавшей возникновению этой ситуации».
Военнослужащие Революционной гвардии Ирана на борту нескольких катеров и вертолета захватили 19 июля судно Stena Impero под предлогом того, что оно угрожало рыбакам, однако на самом деле это была ответная мера — наказание за арест иранского танкера в Гибралтарском проливе. Позднее в этом признались власти исламской республики. Фрегат HMS Montrose, единственный корабль британского королевского флота в Персидском заливе, находился в этот момент на дистанции часового перехода и ничего не мог сделать, чтобы предотвратить захват.
Последний министр иностранных дел в правительстве Терезы Мэй, Джереми Хант, был вынужден просить о том, чтобы защиту судов в этом регионе поручили европейской миссии. Это произошло в ходе выступления перед парламентом незадолго до того, как политик оставил свой пост.
За период с 2010 по 2015 год военный бюджет Великобритании сократился на 8 млрд фунтов (8,9 млрд евро),
«Наш королевский военно-морской флот слишком мал, чтобы отстаивать наши интересы по всему миру, если таково наше намерение в будущем. Это то, что следующему премьер-министру придется признать», — заявил в начале прошлой недели Тобиас Эллвуд, тогда бывший министром обороны в правительстве Терезы Мэй.
Британские СМИ, от самых серьезных изданий до «желтых» таблоидов, в последние дни были наполнены жесткими комментариями насчет плачевного состояния флота. В частности, адмирал Адам Вест, в прошлом Первый Лорд Адмиралтейства, сетовал в статье в The Guardian на «позорную нехватку судов», вызванную сокращением финансирования флота.