Лондон, 29 июля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. «Борис Джонсон занялся созданием «военного кабинета» для Брексита, решил «вдавить до отказа» педаль «отсутствия сделки» и отдал распоряжения, необходимые для выхода из ЕС 31 октября «всеми правдами и неправдами», о чем предупреждает The Sunday Times. Его правительство даже намерено согласовать «экстренный бюджет» до 7 октября на случай разрыва с Брюсселем без соглашения и одновременно запустить широкую общественную информационную кампанию, чтобы попытаться смягчить последствия», — пишет испанское издание El Mundo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Сегодня, 29 июля, проходит первое собрание «военного кабинета» Джонсона, где его окружают министр иностранных дел Доминик Рааб, глава министерства финансов Саджид Джавид, министр Брексита Стивен Баркли, генеральный прокурор Джеффри Кокс и главный специалист по отсутствию сделки Майкл Гоув, призванный подготовить страну к «экстремальному» Брекситу.

«Все механизмы правительства будут работать без устали, чтобы мы были готовы к отсутствию соглашения, — заявил сам Гоув. — Мы все еще надеемся, что Европейский союз может изменить свое мнение, но будем продолжать наши приготовления, исходя из предположения, что он этого не сделает <…> Наша миссия обрела новую ясность: Брексит произойдет 31 октября, очередные отговорки или отсрочки бессмысленны».

«Дергая за невидимые ниточки между Борисом и Гоувом, этим авантюрным «ремейком» кампании «Голосуй за уход» (Vote Leave) уже занимается стратег Доминик Каммингс — в качестве советника всех новых постояльцев Downing Street. Его работа прежде всего заключается в активизации всех министерских департаментов, чтобы они могли встретить лицом к лицу «чрезвычайную национальную ситуацию» выхода из ЕС», — добавляет El Mundo.

Теневое присутствие главного героя фильма «Брексит: антигражданская война» (сыгранного на экране Бенедиктом Камбербэтчем) в очередной раз вызвало подозрения, что Борис Джонсон больше хочет создать команду для предвыборной кампании, чем правительство, а его истинная цель — добиться досрочных выборов до возможной блокировки экстремального варианта «отсутствия сделки» парламентом.

Между тем Филипп Хэммонд — бывший канцлер казначейства при Терезе Мэй — уже начал поддерживать контакты с ответственным за Брексит в лейбористской партии Кейром Стармером, чтобы сформировать в Вестминстере многопартийный альянс против отсутствия соглашения. Об этом сообщает The Observer. Таким образом, Хэммонд перешел «на окопное положение» и в одночасье превратился в предводителя «мятежных» консерваторов, которые могут проголосовать против собственного правительства.

Придя к власти, Борис Джонсон предупредил, что пока рассматриваются все варианты — в том числе просьба к королеве временно приостановить заседания Палаты общин, чтобы таким образом избежать блокировки, напоминает испанское издание. С учетом того, на какое хрупкое большинство премьер-министр сейчас вправе рассчитывать в парламенте (в два голоса при поддержке 10 североирландских «юнионистов»), он может стремиться к его роспуску и проведению новых выборов, для чего потребуется одобрение двух третей депутатов.