Посёлок Караваево, Костромская область, 29 июля, 2019, 18:38 — ИА Регнум. В поселке Караваево в Костромском районе прошло крупнейшее мероприятие в сфере агропромышленного комплекса региона — День Костромского села, в рамках которого сельхозпредприятия представили свою продукцию и поделились опытом и контактами.

Борис Кустодиев. Деревенский праздник. 1914

На ярмарку селяне привезли свои лучшие продукты — мед, сыры, выпечку, рыбу. На животноводческой выставке зоотехники племзаводов показали свои наработки — коров костромской, ярославской породы и помеси с голштинцами. Последние могут давать больше 6 тонн молока в год. 20 поставщиков сельхозтехники представили современные трактора и комбайны. Такие уже работают на костромских полях. Фермеры приобретают их благодаря мерам господдержки — сообщает ГТРК «Кострома».

Сегодня в регионе работают 243 фермерских хозяйства и 25 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. С 2012 по 2018 год государственная поддержка малых форм хозяйствования в Костромской области составила более 374 миллионов рублей. Увеличились объемы выпускаемой фермерами продукции, прибыль выросла в 1,8 раза, рассказала пресс-служба губернатора.

В прошлом году в фермерских хозяйствах области выросло поголовье крупного рогатого скота, овец, коз и птицы, объемы произведенной продукции выросли на 15,3%. Производство скота и птицы увеличилось на 19% и составило 670 тонн. Молока — на 2,2%.

«…Благодаря мерам поддержки закупили технику, увеличили объемы производства, объемы выручки выросли. Представитель одного из предприятий рассказал, как они вышли на производство нового сегмента продукции в переработке дикоросов. Хорошо, что все получается. Люди хотят и умеют работать, и им нужна на самом деле очень небольшая помощь, чтобы получить хорошие результаты», — отметил губернатор области Сергей Ситников.