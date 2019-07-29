Лондон, 29 июля, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается потратить 100 млн фунтов на пиар-компания жесткого варианта выхода Соединенного королевства из Европейского союза. Об этом сегодня, 29 июля, сообщают британские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Напомним, что Джонсон ещё в тот период, когда он был министром иностранных дел Великобритании в кабинете Терезы Мэй, выступал за жесткий вариант Brexit — выход из ЕС без какого-либо соглашения.

Джонсон говорил, что все равно с евробюрократами договориться о приемлемых для Лондона параметрах выхода не удастся. Такие заявления стоили ему места главы британского внешнеполитического ведомства.

Но Тереза Мэй так и не смогла договориться с Брюсселем о приемлемых для Лондона параметрах выхода, что привело теперь уже к её отставке.

Джонсон выиграл внутрипартийные выборы и стал лидером Консервативной партии, а заодно и премьер-министром. Теперь он готовится осуществить тот самый «жесткий» Brexit.

Для этого в британских средствах массовой информации будет проведена масштабная пиар-компания, чтобы подготовить поданных Её Величества к шоковым последствиям Brexit без соглашения. На это уйдёт 100 млн фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что Мэй также хотели запустить похожие пиар-программы и даже была готова потратить на них 300 млн фунтов стерлингов, но в течение двух лет. Джонсон намерен уложиться в три месяца.