Москва, 29 июля, 2019, 18:26 — ИА Регнум. В Госдуме допустили внесение поправок в законодательство по итогам года «мусорной» реформы.

Duma.gov.ru Заседание Госдумы РФ

«Мы считаем необходимым по итогам календарного года подвести первые итоги реформы и, если потребуется, предложить изменения на законодательном уровне», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

В частности, глобальной проверки требуют тарифы на вывоз мусора — речь идет о соответствии цены и качества услуг.

Парламентарий также отметил недовольство жителей сельских территорий: количество отходов в деревне по сравнению с городом существенно ниже, однако тарифы устанавливаются на таком же уровне, как в крупных городах региона, что, на их взгляд, несправедливо.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой ФАС Игорем Артемьевым обратил внимание на необоснованный рост тарифов ЖКХ.

Читайте также: В Петербурге предлагают законодательно бороться с запахом от свалок