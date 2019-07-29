Ярославль, 29 июля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. В Ярославской области в лесу обнаружена минометная мина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Росгвардии по Ярославской области.

Росгвардия Ярославль Минометная мина

В воскресенье 28 июля опасный предмет обнаружили жители деревни Вакарево Ярославского района. На место были вызваны взрывотехники инженерно-технической группы управления Росгвардии по Ярославской области, сотрудники Ярославского ОМОНа. Территория лесополосы была оцеплена. Специалисты установили, что обнаруженный боеприпас является 82-миллиметровой минометной миной, которая представляет опасность для окружающих.

Снаряд был помещен в специальный взрывобезопасный контейнер, вывезен на полигон и уничтожен.