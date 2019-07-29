Пермь, 29 июля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия пассажиропоток на международных воздушных линиях пермского аэропорта вырос на 35,5% и составил более 134 тыс. пассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

Положительное влияние на показатели оказали регулярные полёты из Перми в Тбилиси и Батуми, а также чартерные рейсы в Анталью, Гоа, Дубай, Нячанг, Утапао, Энфиду и Бургас.

Со 2 августа география зарубежных городов, куда будут совершать рейсы из аэропорт «Пермь», расширится. Появится чартер в Анталию и Даламан. Он будет действовать до конца лета 20 189 года.