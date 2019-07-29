Калининград, 29 июля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Администрация региональной системы «Безопасный город» Калининградской области отчиталась о пресечении распития алкогольных напитков в регионе. В пресс-службе учреждения отмечают, что с начала 2019 года камерами видеонаблюдения было зафиксировано порядка 300 случаев незаконного распития спиртных напитков в общественных местах.

Адриан Браувер. Пьяница. 1630–1640

Кроме этого, зафиксировано 52 случая драк и 47 других нарушений общественного порядка. 78 сообщений направлено в службу скорой медпомощи, четыре раза зафиксированы попытки употребления наркотических веществ.

В Калининградской области действует сеть из 1200 камер системы «Безопасный город», с помощью которых с начала 2019 года удалось раскрыть 116 преступлений и предотвратить 310 административных правонарушений.