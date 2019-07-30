Пекин, 30 июля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Китайский приоритет в торговле редкоземельными металлами дает Пекину дополнительное оружие в торговых войнах современности. Почему «редкие земли» могут стать причиной нешуточного конфликта, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Julien Harneis Горное дело в Конго. Добыча вольфрамита и кассерита

Госкомитет РФ по развитию и реформам в начале июня сего года провел беседу с представителями крупнейших международных корпораций в области электроники. Смысл беседы можно кратко свести к следующему: санкции — санкциями, но если кто-то из этих фирм попробует выполнить предписания США и попытается нанести тем вред китайской торговле, то с доступом к китайскому сырью и стратегическим материалам такая компания может и попрощаться. Поскольку речь идет о таких гигантах, как Intel, Microsoft, Samsung и прочих, то способность Китая выдвигать контругрозы можно оценить как весьма высокую.

И действительно, без редкоземельных металлов современная электронная промышленность немыслима, а до 90% мирового экспорта этих материалов приходится именно на Китай. Существуют разведанные залежи РЗМ и за пределами Китая, но многие из них находятся под нейтральными водами, на труднодоступных участках Африки или на территории небольших островных государств. Теперь эти месторождения могут стать предметом неоколониальных конфликтов в духе XVIII—XIX веков, что уже почувствовали на себе некоторые африканские государства. Так что «редкие земли» становятся в современном мире и выгодным, и опасным ресурсом, способным вознести к технологическим вершинам или низвергнуть в пучину жесткого противостояния.

Читайте статью Александра Запольскиса «Редкоземельные металлы как повод для будущей войны».