Севастополь, 29 июля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Финансирование нацпроекта «Культура» в Крыму существенно увеличили. Об этом 29 июля на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Ласточкино гнездо

«По оперативным данным, нашей республике дополнительно выделяют 104 млн рублей, в том числе и на ремонты клубов. В целом, до 2024 года всего планируется выделить 313 млн рублей на эти цели», — отметил Аксёнов.

По его словам, общее финансирование трёх региональных проектов в рамках нацпроекта «Культура» до этого составляло 204 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Крым и Севастополь медленно осваивает средства на реализацию нацпроектов.

«Кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое — оно колеблется от 20 до 30% — и по Севастополю, и по Республике Крым», — подчеркнул председатель правительства РФ.

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