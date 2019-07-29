Москва, 29 июля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. В московских аэропортах 29 июля задержано и отменено 39 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

По данным онлайн-табло, в 17:40 по московскому времени в аэропорту «Внуково» задержано пять рейсов, в «Шереметьево» — 18, в «Домодедово» 12 рейсов задержано и четыре отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области предложено построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний на территории военного аэродрома Клин-5.