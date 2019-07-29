Ярославль, 29 июля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. В Ярославле загорелся строящийся детский сад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. Строительство ведется на улице Второй Брагинский проезд, в Дзержинском районе Ярославля. Очаг возгорания находился на входе в здание. По предварительной версии, загорелись строительные материалы.

Vk.com Момент возгорания

«Строители, работающие на объекте, сами справились с возгоранием. Помощь сотрудников МЧС им не потребовалась. Мы не планируем регистрировать происшедшее как пожар», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Ярославской области.

Подрядчиком стройки выступает АО «Горстройзаказчик». Как рассказали ИА REGNUM представители подрядчика, пожар не должен повлиять на строительство детского сада.

«Произошло возгорание утеплителя. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, но при этом закопчены уже построенные помещения детского сада. Пострадавшие помещения будут вычищены», — пояснил директор АО «Горстройзаказчик» Дмитрий Волончунас.

Будущий детский сад горит не в первый раз. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая этого года здесь уже полыхали строительные материалы и пенопласт, только на первом этаже. Детский сад на 280 мест в ярославской микрорайоне «Яблоневый посад» планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 169 миллионов 665 тысяч рублей.