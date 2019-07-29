Нью-Йорк, США, 29 июля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Фондовый рынок США начал неделю торгов в «красной зоне», хотя и без серьезного изменения, 29 июля передает агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

Тем не менее индексы S&P и Nasdaq отступили от рекордных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели, Dow Jones снизился на «символические» 0,21 пункта.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 0,21 пункта при открытии до 27 192,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,39 пункта (0,05%), на уровне 3024,47 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,11 пункта (0,06%), до 8325,10 пункта.

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