Калуга, 29 июля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Работников калужского завода ООО «ПСМА Рус» (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) 29 июля отправили в коллективный отпуск. К работе автозаводцы должны приступить 19 августа 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Admoblkaluga.ru На автозаводе

20-дневный отпуск заводчан связан с введением в производственный цикл предприятия нового оборудования, а также в целях стабилизации расходов.

Завод «ПСМА Рус» находится в калужском индустриальном парке «Росва». На двух сборочных линий завода выпускается до 150 тысяч в год легковых автомобилей, коммерческих фургонов и микроавтобусов марок Peugeot, Citroën и Mitsubishi. Завод «ПСМА Рус» открылся в Калужской области в апреле 2010 года. Он является одним из крупнейших работодателей региона и вносит значительный вклад в развитие экономики области. Оборудование завода отвечает мировым индустриальным и экологическим стандартам. В июле 2012 года завод перешел на полный цикл производства.